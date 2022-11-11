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    تصدير 178.2 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز"

    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٩:٥‎٤]

    باكو، 11 نوفمبر، (اذرتاج)

    بلغ حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" البحرية للغاز 201.2 مليار متر مكعب من الغاز و178.2 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز" حتى 1 نوفمبر منذ بدء التشغيل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم تصدير 124.3 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز".

    AZERTAG.AZ :تصدير 178.2 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز"
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