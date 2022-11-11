إنتاج 27.2 مليون طن من النفط في أذربيجان
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
باكو، 11 نوفمبر، (أذرتاج)
تم إنتاج 27.2 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) في البلاد خلال اشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 17.1 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و3.6 مليون طن منه من حصة حقل "شاه دنيز".
بلغ إنتاج النفط في سوكار (بما في ذلك المكثفات) 6.5 مليون طن.
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