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    اقتصاد


    إنتاج 27.2 مليون طن من النفط في أذربيجان

    ١١.١١.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]

    باكو، 11 نوفمبر، (أذرتاج)

    تم إنتاج 27.2 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) في البلاد خلال اشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 17.1 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و3.6 مليون طن منه من حصة حقل "شاه دنيز".

    بلغ إنتاج النفط في سوكار (بما في ذلك المكثفات) 6.5 مليون طن.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 27.2 مليون طن من النفط في أذربيجان
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