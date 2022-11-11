وزير الدفاع يلتقي رؤساء المنظمات العسكرية غير الحكومية في تركيا

باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 11 نوفمبر مع رؤساء المنظمات العسكرية غير الحكومية في تركيا اردوغان كاراكوش وحمزه دوركين ومصطفى ايشيك وبيازيد يوموك الذين يزورون باكو حاليا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير تحدث عن التعاون العسكري والفني العسكري الناجح القائم بين البلدين وعن آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وأعمال إعادة الإعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

أشار الوزير الى دور مثل هذه المنظمات غير الحكومية في تربية الشباب في روح حب الوطن.

كما تحدث الضيوف في اللقاء عن نشاط منظماتهم في تركيا والاعمال التي تقوم بها في دعم عائلات الشهداء وقدامى المحاربين.