توقيع وثائق وإعلان سمرقند حول نتائج القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية

باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

تم التوقيع على إعلان سمرقند حول نتائج القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية التي انعقدت في أوزبكستان في 11 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة أكدوا فيه مرة أخرى عزمهم للمزيد من توسيع وتعميق التعاون في اطار منظمة الدول التركية، على أساس التقاليد والقيم والتاريخ واللغة والثقافة المشتركة للشعوب التركية. كما أكدوا استعدادهم للإسهام في مساعي أذربيجان الرامية الى إعادة الإعمار والبناء والاندماج في فترة ما بعد النزاع.

وجهت الأطراف بمواصلة المشاورات الأمنية بشكل منتظم بين حكومات الدول الأعضاء وهيئاتها الحكومية في اطار منظمة الدول التركية، ذلك لتوفير التعاون والتنسيق الوثيق في مسائل الامن ذات الاهتمام المشترك وناشدت لتعاون اوثق في مجال الصناعات الدفاعية والمجال العسكري.

تم التأكيد في الإعلان على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

وكلفوا الهيئات المعنية للدول الأعضاء في خلق فرص جديدة للتعاون في مجالات الدبلوماسية الشعبية والاتصالات والإعلام لتعزيز العلاقات والتنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية ومؤسسات اعلام وعلماء وأصحاب الرأي والقرار، كذلك في مجال المكافحة الناجحة ضد التضليل الإعلامي الدولي وتزويد الرأي العام بمعلومات دقيقة.

تم التأكيد في الإعلان على ضرورة استمرار الأنشطة المتعلقة بتحسين عمل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق مشروع الألياف الضوئية العابر لبحر الخزر في اطار طريق الحرير الرقمي، من خلال توسيع التعاون بين الدول الأعضاء، تم توجيه الوزارات ذات الصلة للدول الأعضاء في انشاء منصات رقمية للخدمات الالكترونية، ومواصلة التعاون في تحقيق مشروع تجريبي "الإمضاء الالكتروني" في اطار منظمة الدول التركية.

دعمت قادة الدول والحكومات مساعي الدول الأعضاء في الافتتاح الوشيك لممر زنكزور وزيادة طاقة نقل سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس، وانشاء سكة حديد أوزبكستان – قيرغزستان – الصين وسكة حديد تيرميز ومزار شريف – كابل – بشاور اللتين ستساهمان في توسيع مواصلات النقل بشكل احسن وتنويع طرق المواصلات بين أوروبا وآسيا.

كذلك أشاد المشاركون بإعلان مدينة شاماخي "عاصمة السياحة للعالم التركي لعام 2023".

كما رحبوا بإعلان مدينة بورصا بتركيا عاصمة الثقافة للعالم التركي لعام 2022" وتم تقييم اختيار مدينة شوشا عاصمة الثقافة للعالم التركي لعام 2023.

هنأ المشاركون رئيس تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس مصلحة الشعب لدى البرلمان التركمانستاني قوربانقولو بيرديمحمدوف بمناسبة تكريمهما بالوسام السامي للعالم التركي.

ثم صادق المشاركون على "استراتيجية منظمة الدول التركية لفترة بين عامي 2026-2022" لتنفيذ وثيقة "رؤية العالم التركي 2040"، كذلك أصدرت منظمة الدول التركية قرارات حول استراتيجية تسهيل التجارة واختيار مدينة سمرقند عاصمة الحضارة التركية. في الوقت ذاته، تم التوقيع على اتفاقية لتسهيل انشاء ممار جمركية فضلا عن قرار يقضي بتطوير التعاون في مجال النقل.