الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى أوزبكستان
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٧]
سمرقند، 11 نوفمبر (أذرتاج)
اختتمت زيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الى جمهورية أوزبكستان في 11 نوفمبر.
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