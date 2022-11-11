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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى أوزبكستان

    ١١.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٧]

    سمرقند، 11 نوفمبر (أذرتاج)

    اختتمت زيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الى جمهورية أوزبكستان في 11 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى أوزبكستان
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