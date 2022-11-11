الإيسيسكو تعقد منتدى المستقبل نسخة الشباب

باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يوم الجمعة (11 نوفمبر 2022) في مقر المنظمة بالرباط، منتدى المستقبل نسخة الشباب، بحضور 30 خبيرا ومختصا دوليا في الاستشراف الاستراتيجي، و400 شاب وشابة من طلاب الجامعات والمعاهد.

وفي الكلمة الافتتاحية بالمنتدى، أشار الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، إلى أهمية المنتدى كونه يناقش مجموعة من الأسئلة الملحة المتعلقة بواقع الشباب وتصورات المستقبل، وهو فرصة لبحث سبل وآليات بناء قدرات الشباب لمواجهة مختلف الأزمات.

وأوضح أن المنتدى ينعقد وفق خطط وبرامج منظمة الإيسيسكو ومركزها للاستشراف الاستراتيجي، لمساعدة الشباب في تعزيز مهاراتهم، ومساعدتهم على بناء المستقبل الذي يتطلعون إليه.

ومن جانبه أشار السيد ستيفن كروجر، ممثل منظمة كونراد أديناور في المملكة المغربية، إلى أهمية دعم الشباب ونشر المعرفة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لتعزيز القدرات الإبداعية للشباب، لتلبية احتياجات المستقبل من خلال التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، والمراكز البحثية والعلمية، حول العالم، وفي مقدمتها الإيسيسكو، نظرا لما تلعبه من دور ريادي في الاهتمام بالعديد من القضايا التي تهم الشباب والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، استعرضت الأستاذة رنا الأصبحي، من إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية في الإيسيسكو، أهداف برنامج الإيسيسكو للمهنيين الشباب، الذي تسعى من خلاله المنظمة لإتاحة الفرصة أمام الشباب من أجل اكتساب خبرات مهنية، مشيرة إلى أن البرنامج انطلق في الأول من نوفمبر الجاري، بمشاركة 13 شابا وشابة ينتمون إلى 10 دول أعضاء بالإيسيسكو، وتم اختيارهم من بين 1177 مترشحا تقدموا للمشاركة.

وناقش المشاركون في المنتدى، من أساتذة جامعيين وخبراء ومختصين في منظمات دولية، في الجلسة الثانية من المنتدى "تولي زمام المستقبل: الحوار أو الصراع بين الأجيال"، للوصول إلى أرضية مشتركة لإثراء الحوار بين الأجيال لفهم الواقع واستشراف تغيرات المستقبل، بينما تمحور النقاش في الجلسة الثالثة حول "أخلاقيات المستقبل والمسؤولية العالمية: الشباب وصنع القرار من أجل عالم أكثر مرونة".