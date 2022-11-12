باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0106 أورو EUR 1 1.7329 دولار أسترالي AUD 1 1.1257 روبل بيلاروس BYN 1 0.6732 ريال برازيلي BRL 1 0.3159 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976 كرون دنماركي DKK 1 0.2329 لاري جورجي GEL 1 0.625 روبي هندي INR 1 0.021 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168 دولار كندا CAD 1 1.2756 دينار الكويت KWD 1 5.5215 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3662 بيسو المكسيك MXN 1 0.088 جنيه مصري EGP 1 0.0696 لاي مولدوفا MDL 1 0.0883 كرون النرويج NOK 1 0.1683 زلوتي بولندا PLN 1 0.3697 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.028 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.1845 دولار سنغافورة SGD 1 1.2288 ريال السعودية SAR 1 0.4521 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1672 دولار تايوان TWD 1 0.0545 ليرة تركيا TRY 1 0.0918 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0235 كرون التشيك CZK 1 0.0713 يوان الصين CNY 1 0.2372 جنيه إنكلترا GBP 1 1.9856 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4887 كرون السويد SEK 1 0.1603 فرنك سويسرا CHF 1 1.76 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1281 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.2 بيسو تشيلي CLP 100 0.1901 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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