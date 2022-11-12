قرية شيروانلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

تقع قرية شيروانلي شماليا شرقيا من مركز محافظة اغدام.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ خلال فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية في 20 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الأذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

تقدم أذرتاج صورا من قرية شيروانلي التي تعرضت للخراب في فترة الاحتلال