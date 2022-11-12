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    رياضة


    إسطنبول تحتضن الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022

    ١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:٥‎١]

    باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

    بدأ في ميدان بشيكطاش بإسطنبول، عرض النسخة العملاقة من "الرحلة"، الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر بعد أيام، حسبما أفادت النسخة العربية لوكالة الاناضول.

    ويبلغ ارتفاع النسخة العملاقة من كرة "الرحلة" نحو 3 أمتار، ووزنها حوالي 280 كيلوغراما، وستعرض في ميدان بشيكطاش لمدة 10 أيام.

    و"الرحلة" كرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب وعلم قطر، مصممة بشكل يعكس ثقافة البلد المضيف لكأس العالم، كما تتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها وقوام سطحها.

    وتعد "الرحلة" الكرة الرابعة عشرة لكأس العالم التي كشفت عنها شركة أديداس العالمية الشهيرة بتصنيع المنتجات الرياضية.

    AZERTAG.AZ :إسطنبول تحتضن الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022
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