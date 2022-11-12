باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

أعلن في الاجتماع بالعاصمة مدينة طشقند عن إنشاء اتحاد الوكالات السياحية المختصة في العمرة.

وتحدث شيرزاد سامي رئيس اتحاد الوكالات السياحية المختصة في العمرة ومنصورجان رسولجانوف مدير اتحاد الوكالات السياحية المختصة في العمرة عن مستوى العلاقات بين جمهورية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النسخة العربية لوكالة انباء أوزبكستان.

وتمت الإشارة إلى زيارة وزير الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية لأوزبكستان حيث دار الحديث عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وبعد لقاء وزير الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية مع الرئيس الاوزبكستاني شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان أعلن عن زيادة عدد الحجاج والمعتمرين الأوزبك.