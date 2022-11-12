رئيس كازاخستان يقترح انشاء الصندوق الاستثماري للدول التركية

باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

اقترح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف انشاء مركز الرقمنة في منظمة الدول التركية على أساس مجمع " Astana Hub " التكنولوجي الدولي. والهدف من هذا الكيان إعداد حلول رقمية في مجالات التجارة والنقل والموارد المائية والامن المعلوماتي وغيرها من القطاعات المهمة. ولتنفيذ هذه المبادرة، اقترح انشاء صندوق استثماري للدول التركية لجلب استثمارات للشركات الناشئة، حسبما أفادت وكالة انباء أوزبكستان.

وقال الرئيس الكازاخستاني ان بلاده تخطط استضافة الألعاب الجامعية التركية الثانية عام 2023 ، برعاية اتحاد الجامعات التركية.