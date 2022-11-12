  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رئيس كازاخستان يقترح انشاء الصندوق الاستثماري للدول التركية

    ١٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٠٩]

    باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

    اقترح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف انشاء مركز الرقمنة في منظمة الدول التركية على أساس مجمع " Astana Hub " التكنولوجي الدولي. والهدف من هذا الكيان إعداد حلول رقمية في مجالات التجارة والنقل والموارد المائية والامن المعلوماتي وغيرها من القطاعات المهمة. ولتنفيذ هذه المبادرة، اقترح انشاء صندوق استثماري للدول التركية لجلب استثمارات للشركات الناشئة، حسبما أفادت وكالة انباء أوزبكستان.

    وقال الرئيس الكازاخستاني ان بلاده تخطط استضافة الألعاب الجامعية التركية الثانية عام 2023 ، برعاية اتحاد الجامعات التركية.

    AZERTAG.AZ :رئيس كازاخستان يقترح انشاء الصندوق الاستثماري للدول التركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
    رئيس أوزبكستان يقترح عقد المنتدى الاقتصادي التركي الدولي سنويًا
    ١٢.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]
    إنشاء اتحاد الوكالات السياحية المختصة في العمرة
    ١١.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٥‎٢]
    الإيسيسكو تعقد منتدى المستقبل نسخة الشباب
    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
    بمشاركة الإيسيسكو.. انطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون ومعرض مستقبل الإعلام بالرياض
    رئيس كازاخستان يقترح انشاء الصندوق الاستثماري للدول التركية