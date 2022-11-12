رئيس أوزبكستان يقترح عقد المنتدى الاقتصادي التركي الدولي سنويًا

باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

في قمة منظمة الدول التركية، بادر رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف بعقد المنتدى الاقتصادي التركي الدولي السنوي.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس أوزبكستان أشار إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في إطار منظمة الدول التركية التي لم يتم تحقيق إمكانياتها الكبيرة بشكل كامل.

"تبلغ نسبة التبادل التجاري بين بلدينا 4 في المائة فقط من إجمالي حجم تجارتنا الخارجية. أما النسبة الباقية فتعود الى حصة الدول الثالثة. وأكد شوكت ميرزيوييف "بالطبع، لا يمكن لأي منا أن يرضي عن هذا الوضع".

من أجل تغيير الوضع جذريًا في هذا الاتجاه الاستراتيجي ، لضمان الترويج الحر للتجارة والاستثمار والخدمات ، طرح رئيس أوزبكستان مبادرة لإنشاء "مساحة للفرص الاقتصادية الجديدة" في إطار المنظمة.

لتنفيذ هذه الخطة، اقترح شوكت ميرزيوييف عقد المنتدى الاقتصادي التركي الدولي سنويًا بمشاركة نشطة من الدول الأعضاء والمراقبة في المنظمة، بالإضافة إلى كبار ممثلي قطاعات الأعمال العالمية. وبحسبه، فإن إقامة فعاليات مشتركة في إطار المنتدى في شكل "الدولة وقطاع الأعمال" واجتماعات رجال الأعمال والموائد المستديرة وعروض المشاريع المبتكرة والمعارض ستعطي نتيجة عملية كبيرة.