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    مصر.. مصرع 16 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر النيل

    ١٢.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٧]

    باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

    لقى 16 شخصا مصرعهم ، السبت، إثر سقوط حافلة بأحد ترع نهر النيل شمالي مصر.

    وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بـسقوط حافلة بترعة البوهية بمحافظة الدقهلية عندما اختلت عجلة القيادة في يد السائق".

    وعقب وقوع الحادث انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الحادث وبدأت في انتشال "جثامين الضحايا والمصابين، ونقلهما لمستشفيين حكوميين"، وفق المصدر ذاته.

    وأسفر الحادث عن "مصرع 16 شخصًا وإصابة 17 آخرين"، بحسب الصحيفة.

    AZERTAG.AZ :مصر.. مصرع 16 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر النيل
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    مصر.. مصرع 16 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر النيل