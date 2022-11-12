زلزال بقوة 4.5 درجات يهز ايران

باكو، 12 نوفمبر، (اذرتاج)

ضربت هزات أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزجان الإيرانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن الهزات الأرضية وقعت صباح اليوم على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الارض و26 كم من مدينة بندر عباس.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بالأرواح أو أضرار مادية.