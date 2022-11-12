نقل 21.9 مليون طن من النفط للتصدير خلال 10 أشهر
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
باكو، 12 نوفمبر، (أذرتاج)
تم نقل 21.9 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) للتصدير في الفترة ما بين اشهر يناير - أكتوبر من العام الحالي.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان حوالي 20.7 مليون طن منها حصة الكونسورتيوم و1.2 مليون طن لسوكار.
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