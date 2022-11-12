نقل 21.9 مليون طن من النفط للتصدير خلال 10 أشهر

باكو، 12 نوفمبر، (أذرتاج)

تم نقل 21.9 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) للتصدير في الفترة ما بين اشهر يناير - أكتوبر من العام الحالي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان حوالي 20.7 مليون طن منها حصة الكونسورتيوم و1.2 مليون طن لسوكار.