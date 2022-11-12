رئيس أركان الجيش الأذربيجاني يلتقي الملحق العسكري للولايات المتحدة
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
باكو، 12 نوفمبر، (أذرتاج)
التقى النائب الأول لوزير الدفاع - رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع الملحق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في اذربيجان العقيد كايل ماثيو كون.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء التفصيلية حول آفاق التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليمية وغيرها من المجالات، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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