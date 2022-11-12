  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس أركان الجيش الأذربيجاني يلتقي الملحق العسكري للولايات المتحدة

    ١٢.١١.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]

    باكو، 12 نوفمبر، (أذرتاج)

    التقى النائب الأول لوزير الدفاع - رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع الملحق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في اذربيجان العقيد كايل ماثيو كون.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء التفصيلية حول آفاق التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليمية وغيرها من المجالات، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :رئيس أركان الجيش الأذربيجاني يلتقي الملحق العسكري للولايات المتحدة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٩]
    وزير الدفاع يلتقي رؤساء المنظمات العسكرية غير الحكومية في تركيا
    ١٠.١١.٢٠٢٢ [٢١:٥‎٢]
    دورة تدريب للناتو في معهد الإدارة العسكرية بباكو
    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]
    وزارة الدفاع: الانباء حول إصابة جندي أرمني نتيجة اطلاق النار للجيش الاذربيجاني كاذبة
    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
    وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا
    رئيس أركان الجيش الأذربيجاني يلتقي الملحق العسكري للولايات المتحدة