أذربيجان: تطعيم 665 جرعة من لقاح كورونا في 12 نوفمبر

باكو، 13 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 665 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 196 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و136 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 276 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و57 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و915 ألف و384 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و391 ألف و60 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و872 ألف و347 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و388 ألف و601 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و376 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.