استخراج 603 مليون طن من النفط من حقلي "أذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دنيز"
AzerTAg.az
١٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
باكو ، 13 نوفمبر ، أذرتاج
تم انتاج حوالي 603 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) من حقلي "أذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دنيز" حتى 1 نوفمبر.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم استخراج 563.5 مليون طن من النفط من حقل "أذري - جيراق - جونشلي" و39.5 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز". تم نقل 601 مليون طن حتى 1 نوفمبر.
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