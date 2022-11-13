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    استخراج 603 مليون طن من النفط من حقلي "أذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دنيز"

    ١٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]

    باكو ، 13 نوفمبر ، أذرتاج

    تم انتاج حوالي 603 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) من حقلي "أذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دنيز" حتى 1 نوفمبر.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم استخراج 563.5 مليون طن من النفط من حقل "أذري - جيراق - جونشلي" و39.5 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز". تم نقل 601 مليون طن حتى 1 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :استخراج 603 مليون طن من النفط من حقلي "أذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دنيز"
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