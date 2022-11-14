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    تركيا: قبضنا على واضع قنبلة إسطنبول والقرائن تشير إلى "بي كا كا"

    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:١٩]

    باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

    أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، القبض على الشخص الذي وضع القنبلة التي تسببت بتفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول الأحد.

    وأشار صويلو في تصريح فجرا من شارع الاستقلال الذي شهد التفجير، أن الشرطة التركية أوقفت 21 شخصا على خلفية التفجير، ولاحقا ألقت القبض على الشخص الذي وضع القنبلة، حسبما أفادت الأناضول.

    ولفت الوزير إلى أن القرائن الأولية المقترنة بالواقعة تشير إلى ضلوع تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي في تنفيذ التفجير.

    AZERTAG.AZ :تركيا: قبضنا على واضع قنبلة إسطنبول والقرائن تشير إلى "بي كا كا"
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