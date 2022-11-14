أذربيجان: 33 إصابة بكورونا في 13 نوفمبر

باكو، 14 نوفمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 33 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 42 مصابا وتوفي مصابين بالفيروس خلال 13 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و721 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و570 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و963 مريض منهم ويستمر علاج 188 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1390 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و344 ألف و397 فحص طبي.