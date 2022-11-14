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    أذربيجان: تطعيم 424 جرعة من لقاح كورونا في 13 نوفمبر

    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 14 نوفمبر، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 424 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 103 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و96 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 190 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و35 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و915 ألف و808 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و391 ألف و163 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و872 ألف و443 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و388 ألف و791 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و411 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 424 جرعة من لقاح كورونا في 13 نوفمبر
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