قرية قالاجيق لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

تقع قرية قالاجيق لمحافظة جبرائل في سفح سلسلة جبال قره باغ على ضفة نهر تشاخماقتشاي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993.

كانت في القرية مقبرة تلال "مسجد تابه" يعود تاريخها الى العصر البرونزي. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت للتدمير والخراب.