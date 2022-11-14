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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيره التركي

    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٤]

    باكو، 14 نوفمبر، (أذرتاج)

    بعث وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف رسالة تعزية لوزير الدفاع الوطني التركي الجنرال خلوصي أكار.

    في رسالة بعثها إلى نظيره التركي، أعرب وزير الدفاع الأذربيجاني عن بالغ حزنه وأسفه إزاء تلقي نبأ وقوع انفجار وسط إسطنبول. "آلامكم هي آلامنا".

    واعرب عن حزنه ومواساته لأسر وذوي الضحايا، سائلا الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.

    الله يرحم القتلى!

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيره التركي
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