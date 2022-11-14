اختتام الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز – نتائج

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

* تغلب شاماخي على سومغايت ضيفه بحساب 4-2 في مباراة منظمة على ملعب شاماخي المركزي بقيادة طاقم التحكيم بإدارة مسييف أمام 800 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض شاه مرادوف د8 وقولييف د33 وقولييف د62 ود66 فيما جاء هدفا الضيف من طرفي اسكندرلي د14 وعبد الله زاده د68.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

* كما حقق زيرا الباكوي فوزا على صبائل الباكوي ضيفه بهدف يتيم في مباراة قادها طاقم التحكيم بإدارة حسنلي على ملعب مجمع زيرا الرياضي بضاحية العاصمة باكو أمام 500 مشجع.

وجاء هدف صاحب الأرض الوحيد من طرف صادقوف د73.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

* وتغلب نفطجي الباكوي على غابالا ضيفه بهدفين دون رد في مباراة نظمت على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو بإدارة طاقم التحكيم بقيادة إسماعيلي أمام 1200 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض سايف د24 وحاجييف د76.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

* وتعادل كبز الكنجوي مع توران طاووس الطاووسي ضيفه سلبيا في مباراة منظمة على ملعب كنجة المركزي بإدارة طاقم الحكام بقيادة أحمدوف أمام 3000 مشجع.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

* كما تعادل صباح الباكوي مع قراباغ الأغدامي سلبيا في مباراة قادها طاقم التحكيم بإدارة حاجييف على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو أمام 10000 مشجع.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و3 دقائق الى الفترة الثانية.

ت الأندية ل ف ت خ ف/هـ ن

1 قراباغ 14 13 1 0 40-8 40

2 صباح 14 11 2 1 30-10 35

3 نفطجي 14 9 2 3 28-14 29

4 زيرا 14 7 1 6 16-21 22

5 غابالا 14 6 2 6 17-15 20

6 توران طاووس 14 4 4 6 10-18 16

7 صبائل 14 2 4 8 11-20 10

8 شاماخي 14 2 4 8 12-23 10

9 كبز 14 2 3 9 11-29 9

10 سومغايت 14 0 5 9 6-23 5

ويتصدر قائمة الهدافين شيدايف وقربانلي لاعبا قراباغ برصيد 11 هدفا لكل واحد منهما ويليهما ميكيلس لاعب صباح برصيد 7 أهداف.