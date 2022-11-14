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    سياسة


    وزيرا دفاع أذربيجان وجورجيا يبحثان الامن الإقليمي وسبل تطوير التعاون العسكري

    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١٤:١٤]

    اجتمع وزير الدفاع الجورجي جوانشير بورجولادزه مع وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الذي يزور حاليا جورجيا في 14 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج انه أقيم حفل الاستقبال الرسمي في مقر وزارة الدفاع الجورجية.

    ثم اجتمع الطرفان وأجريا تبادل الآراء حول مسائل الامن الإقليمي وسبل تطوير التعاون العسكري وتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة وعقد لقاءات عمل، فضلا عن مناقشة التعاون في مجالات التعليم العسكري والطب العسكري.

    تم التوقيع خلال الاجتماع على خطة التعاون العسكري الثنائية لعام 2023.

    AZERTAG.AZ :وزيرا دفاع أذربيجان وجورجيا يبحثان الامن الإقليمي وسبل تطوير التعاون العسكري
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