  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة التفجير الإرهابي في مدينة إسطنبول بتركيا

    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١٤:١٦]

    باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

    عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي حدث اليوم، 13 نوفمبر 2022، بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

    وعلى إثر هذه العملية الدنيئة، توجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، بصادق التعازي لأسر الضحايا ولحكومة الجمهورية التركية وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

    وعبر الأمين العام عن تضامن المنظمة مع الجمهورية التركية، مؤكدا الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

    AZERTAG.AZ :الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة التفجير الإرهابي في مدينة إسطنبول بتركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٢٦]
    الإيسيسكو تشارك في تنظيم دورة تدريبية بالقاهرة حول إعداد وتمويل مشاريع للتكيف مع تغيرات المناخ
    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣١]
    قتلى وجرحى في انفجار بميدان تقسيم وسط إسطنبول التركية
    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:١٩]
    تركيا: قبضنا على واضع قنبلة إسطنبول والقرائن تشير إلى "بي كا كا"
    ١٢.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
    زلزال بقوة 4.5 درجات يهز ايران
    الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة التفجير الإرهابي في مدينة إسطنبول بتركيا