الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة التفجير الإرهابي في مدينة إسطنبول بتركيا
AzerTAg.az
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)
عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي حدث اليوم، 13 نوفمبر 2022، بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وعلى إثر هذه العملية الدنيئة، توجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، بصادق التعازي لأسر الضحايا ولحكومة الجمهورية التركية وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وعبر الأمين العام عن تضامن المنظمة مع الجمهورية التركية، مؤكدا الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
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