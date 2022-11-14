جهاز أمن الدولة الاذربيجاني يفضح شبكة تجسس سرية أسستها المخابرات الإيرانية

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

يواصل جهاز امن الدولة الاذربيجاني التحقيقات والتحريات في مكافحة النشاط المخابراتي التخريبي ينفذه ممثلو مخابرات جمهورية إيران الإسلامية ضد جمهورية أذربيجان، وفضح شبكة تجسس أنشأوها ضد أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجهاز اعتقل 5 مواطنين اذربيجانيين جلبوا لشبكة التجسس الإيرانية. تبين ان عسكروف ظاهر فخر الدين اوغلو قبطان السفينة في اسطول بحر الخزر لسفن النفط جلب الى التعاون السري مع ممثلي المخابرات الإيرانية اثناء تلقيه دروسا دينية في مدينة قوم الإيرانية. خلال الفترة الماضية، جمع عسكروف ظاهر، بناء على طلبهم، معلومات عن شركات وممثليات الدول الأجنبية في أذربيجان، كذلك مكان وموعد التدريبات التي تجريها القوات البحرية العسكرية في بحر الخزر، والشحن التي كانت تُنقل الى منشآت النفط، ذلك لاستخدامها من قبلهم ضد سيادة جمهورية أذربيجان وقدراتها الدفاعية. خان عسكروف ظاهر الدولة بالتجسس من خلال ارسال تلك المعلومات عبر الهاتف النقال وكذلك تسليمها مباشرة اثناء لقاءاته مع هؤلاء الأشخاص في إيران.

في تحقيق آخر، تبين ان رسولوف إلنور عاكف اوغلو وافق على التعاون السري مع ممثلي المخابرات الإيرانية الملقبين بـ"ميسه" و"دكتور" اثناء زيارته ايران لتلقي العلاج عام 2018. نفذ رسولوف إلنور بوحده في البداية، ثم مع قريبه رسولوف عارف امراح اوغلو، الذي جلبه أيضا الى التعاون السري، الأوامر المقدمة له، مقابل أموال مختلفة، وأرسل الى ممثل المخابرات الإيرانية، وعبر واتس اب، الصور الفوتوغرافية وفيديو للأراضي التي تعبرها خطوط انابيب الغاز والنفط في محافظة قراداغ بمدينة باكو والأراضي التي توجد فيها دبابات ومعدات عسكرية مختلفة وطائرات دون طيار تابعة لوزارة الدفاع وحرس الحدود، الموجودة في المطارات الجوية، وتقنيات وآليات عرضت في مهرجان "تكنوفيست" للطيران والفضاء والتكنولوجيا بمدينة باكو، والأنظمة الصاروخية ومنشآت الرادار والمراقبة والمنشآت الاستراتيجية والعسكرية الواقعة في باكو وكذلك محافظتي ساليان وفضولي.

بالتالي، تبين ان المواطن الآخر لجمهورية أذربيجان اغازاده بختيار رافق اوغلو بدأ التعاون السري مع ممثلي المخابرات الإيرانية، مقابل أموال، اثناء تواجده في إيران لتلقي الدروس الدينية. ان اغازاده بختيار مشتبه به في خيانة الدولة بجمع معلومات عن ممثليات الدول الأجنبية في أذربيجان والأوضاع الاجتماعية السياسية فيها والقواعد العسكرية واماكنها ومهامها وهيئاتها القيادية، بطلب منهم، وتقديمها الى المخابرات الإيرانية.

كذلك تبين ان جعفرزاده ميرحافظ ميراسحاق اوغلو، المطلوب دوليا بعد الحكم القضائي بحقه بالسجن الغيابي في أذربيجان عام 2018 في الجرائم التي ارتكبها تحت مراقبة المخابرات الإيرانية والمختبئ في إيران حاليا، نفذ المهام ضد امن الدولة الأذربيجانية وقدراتها الدفاعية بإرسال احداثيات أماكن المنشآت العسكرية والمعلومات الأخرى الى المخابرات الإيرانية عبر تطبيق "تلغرام".

اعتقل عسكروف ظاهر ورسولوف إلنور ورسولوف عارف وجعفرزاده ميرحافظ واغازاده بختيار بتهمة خيانة الدولة بالمادة 274 للقانون الجنائي الاذربيجاني.

اثناء التحقيقات، تم فضح مجموعات مغلقة أنشئت في تطبيق "واتس اب" تحت مسميات "مزاكرات" و"إعلانات" وغيرها جلب اليها مواطنو أذربيجان الذين كانوا تحت دائرة تأثير توحيد ابراهيمبايلي واورخان محمدوف وإلشاد حاجييف وغيرهم العاملين بأمر من المخابرات الإيرانية والمختبئين في إيران بعد فرارهم من المعاقبة القضائية بحقهم. تبين ان هذه المجموعات نشرت الأفكار الراديكالية والدينية المتطرفة المضادة لحقوق الانسان المدعومة بالقانون الدولي المعاصر، المضادة لدستور جمهورية أذربيجان، والهادفة الى انشاء دولة دينية في أذربيجان.

يواصل جهاز امن الدولة حاليا التحقيقات والتحريات.