أناما تنشر معلومات أسبوعية حول عمليات تطهير الألغام لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 7-12 من نوفمبر الجاري 170 لغما مضادا للمشاة و179 لغمًا مضادًا للدبابات و357 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام ولاتشين وخوجاوند وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 485 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.