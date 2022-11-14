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    سفارة الجزائر في أذربيجان: الدبلوماسية البرلمانية ستعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين

    ١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٢٢]

    باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

    ترحب سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجمهورية أذربيجان بإنشاء مجموعة عمل معنية بالعلاقات بين البرلمانين الاذربيجاني والجزائري في المجلس الوطني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان السفارة تثق ان تعزز الدبلوماسية البرلمانية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

    تذكر السفارة ان مجموعة الصداقة الجزائرية الأذربيجانية موجودة في المجلس الشعبي الوطني الجزائري منذ يونيو عام 2022.

    AZERTAG.AZ :سفارة الجزائر في أذربيجان: الدبلوماسية البرلمانية ستعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين
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