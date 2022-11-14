الإيسيسكو تشارك في تنظيم دورة تدريبية بالقاهرة حول إعداد وتمويل مشاريع للتكيف مع تغيرات المناخ

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

يعقد قطاع العلوم في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) دورة تدريبية حول "التوجيه والتدريب وإعداد مشاريع قابلة للتمويل عن التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره"، بشراكة مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة في الجنوب (كومساتس)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من أجل بناء قدرات المختصين في المجال، والتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وتعزيز سبل وآليات تمويل البرامج والمشاريع المتعلقة بحماية البيئة، والمساهمة في تحديد احتياجات البلدان النامية في المجال.

وخلال الدورة التدريبية، التي تمتد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، عبر تقنية الاتصال المرئي وحضوريا بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، أبرز الدكتور رحيل قمر، مدير قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، أهمية توفير التمويل لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في معالجة قضايا تغير المناخ وتداعياته الوخيمة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز إيجاد حلول مستدامة باستخدام التقنيات الحديثة.

ومن جانبهم، ناقش المشاركون، من خبراء ومختصين في منظمات ومؤسسات ومراكز بحثية دولية، أهمية عقد هذه الدورة وضرورة التعاون المحلي في صياغة نهج شامل لتمويل جهود مواجهة تحديات المناخ.

ويدير الدورة التدريبية الدكتور فؤاد العيني، الخبير في قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو.