الوزير حسنوف: وزارتا الدفاع الأذربيجانية والجورجية تتعاونان بنجاح

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

ثمة علاقات التعاون الناجحة بين وزارتي دفاع أذربيجان وجورجيا. وننوي المزيد من تطوير هذه العلاقات.

جاءت هذه الكلمات في تصريح ادلى به وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف لمراسل اذرتاج.

قال الوزير ان وزارتي الدفاع لكلا البلدين اجريتا تبادل الآراء المثمرة حول تطوير العلاقات في مجالات الدفاع والتعليم العسكري وغيرها، ووقعتا على خطة التعاون العسكري الثنائي لعام 2023. وأضاف الوزير حسنوف ان اللقاء تركز أيضا على مناقشة آفاق التعاون العسكري الاذربيجاني التركي الجورجي الثلاثي وتنظيم التدريبات العسكرية الثلاثية ومسائل زيادة القدرات القتالية للعسكريين.

قال الوزير ان الوفد الاذربيجاني بصحبة وزير الدفاع الجورجي زار مقابر مؤسسي جمهورية أذربيجان الشعبية في تبيليسي.