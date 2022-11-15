وزيرا خارجية أذربيجان وإيران يبحثان الوضع الإقليمي

باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

في اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الإيراني حسين امير عبدلاهيان في 14 نوفمبر، ناقش الطرفان مستجدات الاجندة الثنائية وكذلك الوضع الإقليمي.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اشارا الى ضرورة تسوية الوضع الأخير الناشئ في العلاقات بين البلدين، والقلق من خطابات اجتماعية والمشاكل الأخرى في إطار الحوار المتبادل والتفاهم. في هذا السياق، اشير الى ان إقامة تواصل بين الناطقين باسم وزارتي الخارجية قد تكون مفيدة.

خلال المكالمة الهاتفية، أجرى الوزيران تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مع الإشارة الى ضرورة مواصلة الاتصالات.