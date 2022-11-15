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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]

    باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0105

    أورو EUR 1 1.7545

    دولار أسترالي AUD 1 1.1382

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

    ريال برازيلي BRL 1 0.3192

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0984

    كرون دنماركي DKK 1 0.2359

    لاري جورجي GEL 1 0.6265

    روبي هندي INR 1 0.0209

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217

    دولار كندا CAD 1 1.277

    دينار الكويت KWD 1 5.5224

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3706

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0879

    جنيه مصري EGP 1 0.0697

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0888

    كرون النرويج NOK 1 0.1694

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3724

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.0279

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2248

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2381

    ريال السعودية SAR 1 0.4523

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.167

    دولار تايوان TWD 1 0.0548

    ليرة تركيا TRY 1 0.0914

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0378

    كرون التشيك CZK 1 0.0722

    يوان الصين CNY 1 0.2411

    جنيه إنكلترا GBP 1 1.9994

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953

    كرون السويد SEK 1 0.1621

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7992

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1286

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.2108

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1906

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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