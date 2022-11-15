البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0105
أورو EUR 1 1.7545
دولار أسترالي AUD 1 1.1382
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3192
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0984
كرون دنماركي DKK 1 0.2359
لاري جورجي GEL 1 0.6265
روبي هندي INR 1 0.0209
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217
دولار كندا CAD 1 1.277
دينار الكويت KWD 1 5.5224
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3706
بيسو المكسيك MXN 1 0.0879
جنيه مصري EGP 1 0.0697
لاي مولدوفا MDL 1 0.0888
كرون النرويج NOK 1 0.1694
زلوتي بولندا PLN 1 0.3724
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.0279
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2248
دولار سنغافورة SGD 1 1.2381
ريال السعودية SAR 1 0.4523
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.167
دولار تايوان TWD 1 0.0548
ليرة تركيا TRY 1 0.0914
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0378
كرون التشيك CZK 1 0.0722
يوان الصين CNY 1 0.2411
جنيه إنكلترا GBP 1 1.9994
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953
كرون السويد SEK 1 0.1621
فرنك سويسرا CHF 1 1.7992
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1286
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.2108
بيسو تشيلي CLP 100 0.1906
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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