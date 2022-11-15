باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0105 أورو EUR 1 1.7545 دولار أسترالي AUD 1 1.1382 روبل بيلاروس BYN 1 0.6731 ريال برازيلي BRL 1 0.3192 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0984 كرون دنماركي DKK 1 0.2359 لاري جورجي GEL 1 0.6265 روبي هندي INR 1 0.0209 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217 دولار كندا CAD 1 1.277 دينار الكويت KWD 1 5.5224 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3706 بيسو المكسيك MXN 1 0.0879 جنيه مصري EGP 1 0.0697 لاي مولدوفا MDL 1 0.0888 كرون النرويج NOK 1 0.1694 زلوتي بولندا PLN 1 0.3724 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0279 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2248 دولار سنغافورة SGD 1 1.2381 ريال السعودية SAR 1 0.4523 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.167 دولار تايوان TWD 1 0.0548 ليرة تركيا TRY 1 0.0914 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0378 كرون التشيك CZK 1 0.0722 يوان الصين CNY 1 0.2411 جنيه إنكلترا GBP 1 1.9994 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953 كرون السويد SEK 1 0.1621 فرنك سويسرا CHF 1 1.7992 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1286 ليرة لبنان LBP 100 0.1119 ين اليابان JPY 100 1.2108 بيسو تشيلي CLP 100 0.1906 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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