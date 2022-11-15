الرئيس إلهام علييف يصل الى ألبانيا في زيارة دولة

تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج)

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الى جمهورية ألبانيا في زيارة دولة في 15 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في ارض مطار تيرانا الجوي الدولي، المزين بأعلام كلتا الدولتين، تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الاذربيجاني في ارض المطار نائبة رئيس الوزراء الألباني وزيرة البنية التحتية والطاقة بيليندا بالوكو وكبار المسئولين الآخرين.