قرية زايليك لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

تقع قرية زايليك لمحافظة كالبجار في المكان السهلي. اخذت القرية اسمها من المادة الكيماوية التي تستخرج فيها.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ خلال فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من وطأة الاحتلال في 25 نوفمبر بناء على البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020 من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

تقدم اذرتاج صورا من القرية.