مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في تيرانا

تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج)

أقيمت مراسم استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قصر Brigades بتيرانا عاصمة ألبانيا في 15 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين.

استقبل الرئيس الألباني بايرام بيقاي الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

ثم عزف النشيد الوطني لأذربيجان وألبانيا. واستعرض الرئيسان أمام حرس الشرف.

وبعد أن قدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر، والتقطت صور جماعية لهما.

كتب الرئيس الأذربيجاني كلماته في كتاب ضيوف الشرف.