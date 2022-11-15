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    أخبار رسمية


    لقاء على انفراد بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الألباني

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٠]

    تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج)

    جرى لقاء على انفراد بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الألباني بايرام بيقاي في تيرانا في 15 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :لقاء على انفراد بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الألباني
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