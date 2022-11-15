لقاء على انفراد بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الألباني
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٠]
تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج)
جرى لقاء على انفراد بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الألباني بايرام بيقاي في تيرانا في 15 نوفمبر.
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