تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج) جرى لقاء على انفراد بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الألباني بايرام بيقاي في تيرانا في 15 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : لقاء على انفراد بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الألباني

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