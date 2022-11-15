تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج) أدلى رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس ألبانيا بايرام بيقاي بتصريح صحفي عقب انتهاء اللقاء على انفراد في 15 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : رئيسا أذربيجان وألبانيا يدليان بتصريح صحفي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده