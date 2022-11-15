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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وألبانيا يدليان بتصريح صحفي

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٦]

    تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج)

    أدلى رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس ألبانيا بايرام بيقاي بتصريح صحفي عقب انتهاء اللقاء على انفراد في 15 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :رئيسا أذربيجان وألبانيا يدليان بتصريح صحفي
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