بحضور رئيسي وزراء أذربيجان وروسيا باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج) سينعقد في باكو منتدى الأقاليم الأذربيجانية الروسية الحادي عشر في 17 نوفمبر، بحضور رئيسي وزراء أذربيجان وروسيا الاتحادية علي اسدوف وميخائل ميشوستين. أفادت وكالة أذرتاج ان المنتدى سيشهد بحث المسائل المتعلقة بالتعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والزراعة والصناعة والعلاقات الإنسانية وريادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات المشتركة والتعليم. كذلك يتوقع توقيع الوثائق المتعلقة بالتعاون في القطاعات المختلفة. سيحضر الحدث أعضاء الحكومتين الأذربيجانية والروسية وممثلو دوائر الاعمال وكذلك ممثلو الأقاليم في كلا البلدين.

AZERTAG.AZ : باكو تستضيف منتدى الأقاليم الأذربيجانية الروسية الحادي عشر

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