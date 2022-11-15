توقيع محضر نية للتعاون رباعي الأطراف بين مدن شوشا الأذربيجانية وأندونغ الكورية الجنوبية وكوسكو البيروية وكورينف اليونانية

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

نظم حفل افتتاح المؤتمر العالمي الـ18 لجامعة المدن التاريخية بمدينة اندونغ الكورية الجنوبية 14 نوفمبر.

يشارك في المؤتمر المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني الى مدينة شوشا أيدين كريموف مع الوفد المرافق له بمشاركة موظفي سفارة أذربيجان في كوريا.

والمؤتمر مكرس لموضوع "المدينة التاريخية المتوجهة الى المستقبل المعتمد على المجتمع".

وعلى هامش المؤتمر وقع على محضر نية رباعي الأطراف للتعاون بين المدن التاريخية شوشا الأذربيجانية وأندونغ الكورية الجنوبية وكوسكو البيروية وكورنف اليونانية.

كما عقدت لقاءات ثنائية مع رئيس بلدية عثمان غازي لمدينة بورصة التركية محمد دوندار والأمين العام لجامعة المدن التاريخية عمدة مدينة كيوتو اليابانية دايساكو كادوكاوا.