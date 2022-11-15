تيرانا، 15 نوفمبر، أذرتاج جرى 15 نوفمبر لقاء بين رئيسي أذربيجان إلهام علييف وألبانيا بايرام بيغاي بحضور وفدين موسعين على هامش مأدبة غداء رسمية.

AZERTAG.AZ : لقاء بين رئيسي أذربيجان وألبانيا بحضور وفدين موسعين على هامش مأدبة غداء

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