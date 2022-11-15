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    أخبار رسمية


    لقاء بين رئيسي أذربيجان وألبانيا بحضور وفدين موسعين على هامش مأدبة غداء

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]

    تيرانا، 15 نوفمبر، أذرتاج

    جرى 15 نوفمبر لقاء بين رئيسي أذربيجان إلهام علييف وألبانيا بايرام بيغاي بحضور وفدين موسعين على هامش مأدبة غداء رسمية.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين رئيسي أذربيجان وألبانيا بحضور وفدين موسعين على هامش مأدبة غداء
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