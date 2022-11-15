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    رئيس "أسان" يلتقي ممثلي شركات استونية

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]

    باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

    التقى علوي مهدييف رئيس وكالة "أسان" لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان مع ممثلي شركات استونية في اطار المؤتمر الدولي الأول للنظافة السيبرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان شهد اللقاء الحديث عن الاعمال المقامة في مشروع kibegigiyena.az والوضع الحالي والكيانات المشاركة في المشروع والنتائج المحرزة، آفاق تطويره.

    تحدث الطرفان في اللقاء عن ضرورة التزام قواعد الامن السيبراني اثناء الاستفادة من الخدمات الحكومية الالكترونية. كما نوقشت مسائل متعلقة بتجربة هذا المشروع من قبل المواطنين في المرحلة التالية للمشروع.

    AZERTAG.AZ :رئيس "أسان" يلتقي ممثلي شركات استونية
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    رئيس "أسان" يلتقي ممثلي شركات استونية رئيس "أسان" يلتقي ممثلي شركات استونية رئيس "أسان" يلتقي ممثلي شركات استونية