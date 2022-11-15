انعقاد جلسة لجنة تخطيط الحدود الأذربيجانية الروسية المشتركة

باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

انعقدت الاجتماع الثاني عشر للجنة الأذربيجانية الروسية المشتركة للتخطيط في مدينة دربند في 15-14 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اعربا عن امتنانهما للتنفيذ الناجح لكافة الاعمال المخططة لعام 2022 من قبل اللجنة. نوقشت أيضا سير التوثيق القانوني الدولي لحدود الدولة بين جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية، كذلك استعرضت خطة العمل للجنة لعام 2023 وتم التصديق عليها.

اتفق الطرفان على تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم بالقنوات الدبلوماسية.