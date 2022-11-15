وزير الدفاع الاذربيجاني يزور أكاديمية ديفيد أغماشينيبيلي للدفاع الوطني في جورجيا

باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

زار وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جورجيا ، أكاديمية ديفيد أغماشينيبيلي للدفاع الوطني في مدينة غوري.

والتقى وزير الدفاع مع عميد الأكاديمية العميد ماميا بالاخادة. وناقش الجانبان التبادل المشترك للخبرات في مجال التعليم العسكري وآفاق تطوير هذا المجال.

وقع الجنرال حسنوف على "كتاب الشرف" للأكاديمية.

بعد أن اطلع على أكاديمية الدفاع الوطني، شاهد الوزير ذاكر حسنوف المسابقات الرياضية للطلاب العسكريين.

في النهاية، تبادل الجانبان الهدايا.