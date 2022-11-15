أذرتاج تشارك في كونغرس الإعلام العالمي، كشريك إعلامي

أبو ظبي، 15 نوفمبر (أذرتاج)

تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة .. انطلقت اليوم "الثلاثاء" في أبوظبي فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2022 بدورته الأولى تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام" بمشاركة ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء ورموز الفكر في المنطقة والعالم يمثلون 6 قارات.

بصفتها أحد الشركاء الإعلاميين للكونغرس العالمي للإعلام، تشارك وكالة انباء أذربيجان الحكومية أذرتاج بمنصة خاصة بها في الحدث الذي يستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC).

و يشتمل " الكونغرس العالمي للإعلام " على مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام يوفران منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل القطاع الذي بات محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات، حسبما أفادت وكالة انباء الامارات.

و يستقطب الحدث العالمي أكثر من 200 رئيس تنفيذي ويتضمن أكثر من 30 جلسة حوارية وما يزيد على 40 ورشة عمل يشارك فيها أكثر من 162 متحدثاً عالمياً بارزاً .

فيما يشارك في المعرض أكثر من 172 مؤسسة وشركة إعلامية بارزة على مستوى العالم تمثل 38 دولة تستعرض خلاله أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

و يتضمن الكونغرس العالمي للإعلام أيضا عددا من الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط كبرنامج المشترين العالميين الذي يجمع أكثر من 170 مشتريا من جميع أنحاء العالم ويتيح منصة استثنائية تجمع أبرز المشترين والموردين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أفضل التقنيات والخدمات والمعارف في قطاع الإعلام.

ويشهد الكونغرس 6 مبادرات رئيسية هي منصة العروض الحية، والبرنامج العالمي لتمكين الإعلاميين الشباب، ومختبر مستقبل الإعلام، ومنصة الابتكار، وبرنامج المشترين العالمي، وجلسة خاصة حول دور الإعلام في ترسيخ ثقافة التسامح في المجتمعات الإنسانية.

أفادت وكالة انباء الامارات وام ان "الكونغرس العالمي للإعلام 2022" يركز على عدد من المحاور والموضوعات والقضايا الرئيسية من بينها التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.

وتستضيف أعمال الكونغرس سلسلة من الحوارات وتشهد إطلاق ابتكارات جديدة وورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية إلى جانب تخصيص عدد من المناطق لعقد اجتماعات ثنائية بين مختلف المشاركين على هامش الفعالية التي ستضم أيضا مجموعة من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والتواصل الاجتماعي والمؤثرين العالميين.

وتضم أجندة المؤتمر علاوة على ذلك 30 جلسة حوارية تركز على 3 محاور رئيسية تسلط جميعها الضوء على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والابتكار.