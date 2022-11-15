تيرانا، 15 نوفمبر، أذرتاج زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 15 نوفمبر نصب أم ألبانيا في تيرانا. وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام النصب. ثم شاهد الرئيس علييف معالم المدينة.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يزور نصب أم ألبانيا في تيرانا

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