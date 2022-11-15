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    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يزور نصب أم ألبانيا في تيرانا

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٧:٣٥‎]

    تيرانا، 15 نوفمبر، أذرتاج

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 15 نوفمبر نصب أم ألبانيا في تيرانا.

    وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام النصب.

    ثم شاهد الرئيس علييف معالم المدينة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يزور نصب أم ألبانيا في تيرانا
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