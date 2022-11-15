الرئيس علييف: ثمة فرص جيدة غير قطاع الطاقة للتعاون بين أذربيجان وألبانيا

تيرانا، 15 نوفمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في تصريح صحفي في تيرانا إن فريق عمل مشترك مؤسس للاقتصاد والصناعة يجب أن يعقد جلسة أولى قريبا لأن هناك عدد كبير من المسائل التي يجب طرحها على بساط البحث.

واستلفت الرئيس علييف الى تبادله الآراء مع الرئيس الألباني حول التعاون في مجال الغاز وحول الإنجازات المحرزة بجانب الأعمال المنوطة مفيدا أن ثمة فرص جيدة غير قطاع الطاقة للتعاون بين أذربيجان وألبانيا أيضا ومنها التبادل بالاستثمارات ونشاط مشترك لشركات أذربيجان وألبانيا ونشاء مؤسسات مشتركة ومجالات السياحة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة وهلم جراء: "أدرى أن كل هذه المجالات تشكل أولوية لبلادكم ولنا أيضا فلذا وأنا متأكد من أننا نتقدم بثقة نحو هذه الاتجاهات.