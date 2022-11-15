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    سياسة


    رئيس الوزراء التقى بنائب رئيس الوزراء البيلاروسي

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٢]

    باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 15 نوفمبر بنائب رئيس الوزراء البيلاروسي ايغور بتريشنكو الذي يزور البلد.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء عُبر فيه عن الارتياح من تطور العلاقات بين أذربيجان وبيلاروس في مختلف المجالات مع بحث آفاق الفعاليات المتبادلة في الاتجاهات ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء التقى بنائب رئيس الوزراء البيلاروسي
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