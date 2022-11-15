رئيس الوزراء التقى بنائب رئيس الوزراء البيلاروسي

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 15 نوفمبر بنائب رئيس الوزراء البيلاروسي ايغور بتريشنكو الذي يزور البلد.

قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء عُبر فيه عن الارتياح من تطور العلاقات بين أذربيجان وبيلاروس في مختلف المجالات مع بحث آفاق الفعاليات المتبادلة في الاتجاهات ذات الاهتمام المشترك.