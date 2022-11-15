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    الرئيس إلهام علييف: ننوي زيادة امدادات الغاز الى أوروبا ضعفين حتى عام 2027

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٠١]

    باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

    أذربيجان وألبانيا عضوان في مشروع "تاب" ولعب بلدانا دورا أهم في تنفيذ ممر الغاز الجنوبي.

    أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات جاءت في تصريح صحفي ادلى به الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تيرانا عاصمة ألبانيا.

    أشار الرئيس الى ان ممثلي ألبانيا شاركوا عن كثب دائما في العديد من اجتماعات المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي الذي انعقد حتى الآن تحت رئاسة أذربيجان والاتحاد الأوروبي. أضاف الرئيس : "يساهم الغاز الاذربيجاني اليوم في أمن الطاقة الأوروبي أيضا. تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين أذربيجان والمفوضية الأوروبية في يوليو هذا العام. بموجب هذه المذكرة، ننوي زيادة حجم امدادات الغاز الى أوروبا ضعفين حتى عام 2027.

    ذكر الرئيس علييف ان هذه الامدادات ستعبر أراضي ألبانيا وستقدم دعما إضافيا واسهاما في امن الطاقة الأوروبي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: ننوي زيادة امدادات الغاز الى أوروبا ضعفين حتى عام 2027
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