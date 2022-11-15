الرئيس الأذربيجاني: مستعدون للمشاركة كمستثمر في انشاء شبكة الغاز في ألبانيا

باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

احتياطاتنا من الغاز الطبيعي غنية. تناقش حاليا مسألة توسعة خطي انابيب "تاب" و"تاناب" مرتين.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي أدلى به في تيرانا عاصمة ألبانيا.

وزاد الرئيس: "منذ سنتين تقريبا، ويعمل ممر الغاز الجنوبي. لكن الآن تناقش مسألة توسعة كلا الخطين من الانابيب، اللذين أصبحا جزئين لا يتجزآن من ممر الغاز الجنوبي. أو قل، هذا يدل على الحاجة والطلب الى ذلك. تعترف أذربيجان كشريك موثوق به من قبل كبار مسئولين للاتحاد الأوروبي. بالتأكيد، ندرك هذه المسئولية جيدا."

وقال الرئيس علييف ان أذربيجان مستعدة للمشاركة كمستثمر في انشاء شبكة الغاز في ألبانيا.